В Перу введено ЧП – для разгона беспорядков может быть задействована армия

Президент Перу Хосе Хери объявил во вторник 30-дневное чрезвычайное положение в столице Лиме и соседней провинции Кальяо, заявив, что эта мера направлена ​​на борьбу с ростом преступности.

Это заявление последовало за протестами на прошлой неделе, в результате которых один человек погиб и более 100 получили ранения.

Джери заявил, что эта мера, вступающая в силу сразу после полуночи и одобренная Советом министров, разрешает использование вооружённых сил совместно с полицией для поддержания общественного порядка. Он не предоставил дополнительных подробностей.

«Мы переходим от обороны к наступлению в борьбе с преступностью, борьбе, которая позволит нам восстановить мир, спокойствие и доверие миллионов перуанцев», – заявил он в телевизионном обращении.

Джери был приведён к присяге в начале этого месяца отстранения от власти бывшего президента Дины Болуарте. На прошлой неделе Джери представил новый кабинет министров, пообещав сделать борьбу с преступностью своим главным приоритетом.

Президент также столкнулся с первой крупной акцией протеста, организованной группами гражданского общества и молодежью так называемого поколения Z, требующими принятия мер против роста преступности.

Это не первый случай, когда Перу вводит чрезвычайное положение в целях обеспечения безопасности. Хотя бывший президент Болуарте ввёл аналогичную 30-дневную меру в марте, аналитики и эксперты по безопасности отмечают, что многократное объявление чрезвычайного положения не способствовало снижению уровня преступности.

