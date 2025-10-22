Передавал данные о военных эшелонах: амурчанина поймали на шпионаже в пользу Украины

В Амурской области задержан 48-летний местный житель по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, мужчина сотрудничал с украинской разведкой и передавал в Киев информацию о передвижении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону СВО.

В спецслужбе сообщили, что россиянин был завербован в мессенджере представителем подконтрольной Главному управлению разведки Минобороны Украины запрещенной в России террористической организации. Мужчина перечислял деньги на счета этой организации, а также передавал сведения о движении по Транссибу эшелонов с военной техникой, направлявшихся в зону проведения специальной военной операции.

Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК России (государственная измена), ч. 1.1 ст. 282.3 УК России и ч. 2 ст. 282.2 УК России (финансирование экстремистской деятельности и участие в деятельности экстремистской организации). Фигурант заключен под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Москва, Наталья Петрова

