В Сочи задержали медведя с сигаретами

В Сочи таможенная служба выявила очередной случай контрабанды сигарет. Как рассказали в Южной таможенном управлении, 21 октября в ходе досмотра машины, въезжающей из Абхазии, на посту «Адлер в игрушечном медведе были найдены 150 пачек сигарет. Еще 100 пачек были найдены под водительским сиденьем, в бардачке и в чехле переднего пассажирского кресла.

Контрабанда была выявлена с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенного поста. На сигаретах отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации.

Сигареты и автомобиль, использовавшееся для перевозки товара с сокрытием, были изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля) и ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию) КоАП РФ.

Сочи, Елена Васильева

