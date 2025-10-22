Над Россией сбили 13 дронов ВСУ, восемь из них – над Дагестаном

Средства противоздушной обороны утром 22 октября отразили атаку украинских дронов на два российских региона, уничтожив 13 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.

Большая часть вражеских беспилотников – восемь аппаратов – сбита над Дагестаном. Два дрона перехватили над Крымом, еще три БПЛА уничтожили над Черным морем.

В ведомстве уточнили, что дроны были нейтрализованы в период с 07:00 мск до 11:00 мск.

Ранее сегодня глава Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил об атаки украинских беспилотников по одному из городских предприятий, отметив, что сведений о пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются. Позже в мэрии уточнили ТАСС, что в результате атаки БПЛА на Махачкалу пострадали несколько коммерческих объектов.

