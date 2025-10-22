В Югре автобус вылетел в кювет и перевернулся: есть погибшие и раненые

Два человека погибли и 9 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной администрации.

Смертельная авария произошла в 7:40 местного времени (5:40 мск) на 867 километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

«В результате происшествия два человека погибли на месте, девять пострадали», – говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.

Всего в автобусе находилось 16 человек, детей среди пострадавших и погибших нет.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту дорожной аварии, в ходе которой «будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

