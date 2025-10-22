Стройка Трампа в Белом доме возмутила американский истеблишмент: «Это не ваш дом, а американцев»

Перестройка Восточного крыла Белого дома, которую затеял Дональд Трамп, вызвала возмущение в американском истеблишменте. Хилари Клинтон уже обвинила президента в самоуправстве и заявила, что Белый дом принадлежит американцам, а не Трампу и он не вправе там делать глобальные перестройки.

Трамп, в свою очередь, троллит своих оппонентов, заявляя, что получает настоящее удовольствие от звуков работы строительной техники и сделает он в Восточном крыле нечто грандиозное – Бальный зал, который не видывал свет.

Демократы также критикуют Трамп, что он затеял стройку на 250 миллионов долларов, в то время как страна продолжает испытывать финансовый кризис, а американцы сталкиваются с высокой стоимостью жизни. Трамп на это только отмахнулся. «А Мы строим бальный зал мирового класса», – заявил Трамп во вторник во время обеда с сенаторами-республиканцами в Белом доме на фоне жужжания машин. «Вы, наверное, слышите прекрасный звук строительства позади себя. Слышите этот звук? О, это музыка для моих ушей. Обожаю этот звук», – добавил Трамп.

Трамп заверил, что этот проект не будет финансироваться за счёт налогоплательщиков. «Когда я слышу этот шум, я думаю о деньгах. В данном случае я думаю о нехватке денег, ведь я за это плачу», – сказал он. Республиканский миллиардер ранее объяснял, что внесет свой вклад в финансирование нового бального зала, привлекая «щедрых патриотов и крупный бизнес.

Вернувшись к власти, Дональд Трамп стремится перестроить Белый дом по своему образу и подобию. Например, Овальный кабинет был украшен позолоченными украшениями, а на лужайках установлены два огромных американских флага.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

