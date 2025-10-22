При пожаре в экопарк-отеле под Красноярском пострадал один человек

В Красноярском крае произошел крупный пожар в экопарк-отеле. В результате пострадал работник. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Пожар вспыхнул в поселке Емельяново и охватил несколько деревянных корпусов. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.

По информации ведомства, 90 человек смогли самостоятельно эвакуироваться. Пострадал один человек – это работник экопарк-отеля.

Для тушения огня привлекали 24 специалиста и шесть единиц техники. «Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования», – добавили в МЧС.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube