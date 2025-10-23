В аварии с автобусом в Красноярском крае пострадали семь человек

В Красноярском крае рейсовый автобус попал в аварию. В результате пострадали семь человек, в том числе двое детей.

Как сообщили в экстренных службах региона, ДТП произошло на участке дороги Шушенское-Сизая. Водитель двигался со стороны Шушенского в сторону села Каптырево, совершая обгон, не справился с управлением и съехал в кювет.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, в том числе дети 12 и 9 лет», – сообщили в краевом главке МВД.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.

Красноярск, Зоя Осколкова

