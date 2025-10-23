В Новосибирске обрушился потолок в детской больнице

В Новосибирске произошло обрушение потолка в детской городской больнице №1. По предварительным данным, пострадавших нет. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел на третьем этаже хирургического отделения. Из здания эвакуировали 46 детей. На месте работают оперативные службы.

«Прокуратурой Кировского района Новосибирска организована проверка по факту обрушения потолка в хирургическом отделении ГБУЗ ДГКБ №1 по улице Вертковской, 3», – говорится в телеграм-канале ведомства.

Известно, что здание больницы было построено в 1952 году, шесть лет назад проведен капитальный ремонт, в том числе реконструкция крыши.

Новосибирск, Зоя Осколкова

