В Красноярском крае подросток на угнанной машине устроил гонки с полицией

В Красноярском крае полицейским пришлось стрелять по колесам машины, которую угнал 17-летний юноша. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Автомобиль из ориентировки о похищении ВАЗ-2106 у местного жителя экипаж ДПС заметил на федеральной трассе Р-257 «Енисей. Полицейские предприняли попытку остановить водителя. Однако тот проигнорировал законные требования и значительно увеличил скорость», – говорится в сообщении.

Водитель маневрировал и пытался оторваться от преследования. Инспектор ГАИ принял решение открыть огонь по колесам, это помогло остановить нарушителя.

За рулем угнанного автомобиля находился 17-летний уроженец Тывы, без прав, с ним был его сверстник. Молодые люди собирались уехать в Тыву и оставить машину себе. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Красноярск, Зоя Осколкова

