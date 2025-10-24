Экс-чемпион мира по шахматам Владимир Крамник находится под следствием по обвинению в издевательствах

ФИДЕ объявила, что бывший чемпион мира по шахматам Владимир Крамник находится под следствием по обвинению в издевательствах и преследовании после смерти своего товарища по шахматам Даниэля Народицкого.

Народицкий, американский гроссмейстер, собравший большую аудиторию в интернете благодаря стриминговым трансляциям и преподаванию, неожиданно скончался в возрасте 29 лет, согласно заявлению его семьи, опубликованному в понедельник через Charlotte Chess Center. Причина смерти не сообщается.

Крамник, гроссмейстер и чемпион мира по шахматам с 2000 по 2007 год, неоднократно обвинял Народицкого в мошенничестве в онлайн-играх.

Народицкий отверг обвинения и во время своего последнего стрима на Twitch на прошлой неделе рассказал о психологическом давлении, которое оказала на него кампания Крамника.

«Проблема в том, что после событий с Крамником у меня такое чувство, что если я начинаю играть хорошо, люди начинают предполагать худшие намерения», – сказал он, добавив: «Проблема лишь в сохраняющемся эффекте».

Крамник отрицал какие-либо правонарушения и написал в четверг, что он надеется, что «истинная правда об обстоятельствах (sic) и причинах этой торговли (sic) будет раскрыта, несмотря на все попытки скрыть ее».

В среду в программе «The Lead» на канале CNN Джейку Тэпперу президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что организация «считает обвинения Владимира безрассудными и беспочвенными».

Он добавил: «Наша комиссия по честной игре изучает этот вопрос. И я лично и наше руководство решили передать это дело в нашу комиссию по этике для проведения независимого расследования. Мы считаем, что любые формы травли или преследования недопустимы в любой сфере деятельности – в спорте, и в шахматах в частности».

Дворкович пояснил, что в отношении Крамника «возможны любые санкции», хотя окончательное решение принимает комиссия по этике.

«В последнее время публичные дебаты в шахматном мире слишком часто выходят за рамки приемлемого, нанося вред не только репутации людей, но и их благополучию», – заявил Дворкович в заявлении, опубликованном ФИДЕ в среду.

«Когда это происходит, обсуждения могут перерасти в преследования, запугивания и личные нападки, что является особенно серьезной проблемой в сегодняшних условиях.

Шахматное сообщество давно уважает достижения гроссмейстера Владимира Крамника, и его вклад в наш вид спорта неоспорим. Однако те же высокие стандарты, которые сопутствуют великим достижениям, также налагают на него ответственность придерживаться принципов справедливости и уважения, а также быть послами этого вида спорта.

В интервью CNN Sports Крамник сослался на свое недавнее интервью российскому телеканалу «Матч ТВ», в котором он назвал расследование ФИДЕ «оскорбительным», «несправедливым» и «организующим позорную кампанию преследования против меня и моих близких».

В интервью он добавил: «Тот факт, что ФИДЕ делает подобные заявления, неприемлем ни с моральной, ни с юридической точки зрения».

По данным Associated Press , Крамник впервые обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах в октябре прошлого года, не предоставив существенных доказательств.

После смерти Народицкого другие игроки выступили против Крамника: пятикратный чемпион мира Магнус Карлсен назвал его поведение « ужасным », а вторая ракетка мира Хикару Накамура охарактеризовал его кампанию против предполагаемого мошенничества как «абсурд» и «безумие».

«Пора перестать беспокоиться о негативной реакции. Я призываю Комиссию ФИДЕ по этике и дисциплине (EDC) исключить Владимира Крамника из списка рекордов ФИДЕ, лишить его звания и лишить звания чемпиона мира», – написал стример и гроссмейстер Немо Чжоу в X.

«Шахматы – одна из самых любимых игр в мире, и она должна стать местом проявления доброты и инклюзивности».

Не называя имени Крамника, гроссмейстер Нихал Сарин написал в X, что Народицкий столкнулся с «беспощадными, беспочвенными обвинениями и публичными допросами», которые вызвали «огромное давление и боль».

«Улыбка Дэниела померкла после начала атак», – добавила Сарин.

Крамник давно ведет войну против того, что, по его мнению, является широко распространенным мошенничеством в онлайн-шахматах, описывая его как «быстро распространяющуюся болезнь» в рамках кампании по сбору средств «за честную игру в шахматах», запущенной в начале этого года.

Народицкий родился и вырос в районе залива Сан-Франциско. Научившись играть в шахматы в шесть лет, он достиг звания гроссмейстера – высшего звания, присуждаемого ФИДЕ, – ещё до окончания старшей школы.

Он был популярной фигурой в Интернете, имел полмиллиона подписчиков на своем канале YouTube и 340 000 подписчиков на Twitch , а в 2022 году был нанят New York Times в качестве шахматного обозревателя.

В программе «The Lead» президент ФИДЕ Дворкович охарактеризовал Народицкого как «яркого человека, гроссмейстера, педагога, комментатора. Его любили многие».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube