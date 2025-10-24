ВСУ ударили по жилым кварталам в херсонских Алешках – погибли двое

ВСУ нанесли удар по Алешкам Херсонской области, погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В результате целенаправленного обстрела украинскими боевиками жилого сектора в Алешках погибли двое мирных жителей», – написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо добавил, что в Раденске в результате украинского обстрела поврежден жилой дом. В поселке городского типа Горностаевка около 900 человек остались без света из-за повреждения электроподстанции после удара ВСУ.

Украинские войска также обстреляли Великую Лепетиху, Голую Пристань, Казачьи Лагеря, Каховку, Подстепное, Софиевку и Старую Збурьевку.

Геническ, Наталья Петрова

