ВСУ ударили по жилым кварталам в херсонских Алешках – погибли двое

ВСУ нанесли удар по Алешкам Херсонской области, погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В результате целенаправленного обстрела украинскими боевиками жилого сектора в Алешках погибли двое мирных жителей», – написал он в своем телеграм-канале.
Сальдо добавил, что в Раденске в результате украинского обстрела поврежден жилой дом. В поселке городского типа Горностаевка около 900 человек остались без света из-за повреждения электроподстанции после удара ВСУ.
Украинские войска также обстреляли Великую Лепетиху, Голую Пристань, Казачьи Лагеря, Каховку, Подстепное, Софиевку и Старую Збурьевку.
Геническ, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»