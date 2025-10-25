При взрыве газа в жилом доме в Сочи погиб человек

В Сочи прогремел взрыв в многоквартирном доме. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали.

ЧП случилось в доме на улице Тимирязева. «Произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже с последующим горением на площади 15 квадратных метров», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя. Проводится разбор завалов. Спасатели сообщили об одном погибшем и одном пострадавшем.

В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что число раненых достигло трех. 38-летняя женщина и мужчина средних лет находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи. Ушиб бедра получил 36-летний мужчина.

70 жильцов дома эвакуировали, для них подготовили два пункта временного размещения. «На месте ЧП работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов», – добавили в оперштабе.

