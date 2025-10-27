В огненном ДТП с участием семи фур в Приангарье погиб человек

В Нижнеудинскоом районе Иркутской области произошло массовое ДТП с участием семи грузовых и одного легкового автомобилей, есть погибший и пострадавший. Об этом сообщают региональная Госавтоинспекция и МЧС РФ. После аварии пять машин загорелись.

ДТП произошло около восьми часов утра на 1325 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в районе поселка Камышет. Среди попавших в аварию автомобилей был автовоз, груженый легковыми машинами. В результате ДТП погиб водитель автовоза, еще один человек, по данным спасателей, получил травмы.

После столкновения некоторые автомобили загорелись. По информации правоохранителей, огнем уничтожены пять транспортных средств.

На месте продолжают работать экстренные службы. Дорожное движение на месте дорожной аварии ограничено в обоих направлениях. Объезд организован через поселок Камышет.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Нижнеудинском районе, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. Причины аварии выясняются.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube