Подросток проглотил почти 100 магнитов и лишился части кишечника

13-летний мальчик в Новой Зеландии был госпитализирован после того, как проглотил десятки мощных магнитов, что в конечном итоге привело к потере части кишечника.

Согласно отчету, мальчик, личность которого не разглашается, съел от 80 до 100 неодимовых магнитов, каждый размером пять на два миллиметра.

Сильное магнитное притяжение маленьких магнитов, продаваемых в качестве игрушке, может вызвать склеивание частей пищеварительного тракта, что приводит к серьёзным осложнениям, таким как некроз вследствие сдавливания, перфорация или опасные для жизни инфекции, говорится в отчёте. Часто требуется хирургическое вмешательство, которое может привести к долгосрочным осложнениям, таким как хроническая боль.

В отчёте говорится, что подросток четыре дня испытывал боли в животе, прежде чем обратиться за медицинской помощью. В больнице он рассказал врачам, что проглотил магниты примерно неделю назад. В отчёте не указано название больницы, где он проходил лечение, и не объясняется, почему он съел магниты.

Сканирование показало, что магниты образовали четыре цепочки в нижней правой части живота, притягивая к себе различные отделы кишечника. Также отмечается, что некоторые изображения были искажены магнитами. Затем врачи приступили к диагностической операции.

Во время операции хирурги обнаружили, что цепочки магнитов вызывают компрессионный некроз (отмирание тканей под действием длительного давления) в отдельных участках кишечника и толстой кишки. Магниты были успешно удалены, но мальчику потребовалась резекция части кишечника. В сообщении говорится, что он провёл восемь дней в больнице, восстанавливаясь после операции, прежде чем был выписан.

Хотя такие страны, как Новая Зеландия и Австралия, навсегда запретили продажу мощных магнитов, контроль за соблюдением закона остаётся сложной задачей. Магниты по-прежнему широко доступны в интернете по низким ценам, часто без необходимости подтверждения возраста, говорится в отчёте.

Мальчик рассказал врачам, что купил магниты в интернет-магазине Temu.

