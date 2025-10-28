российское информационное агентство 18+

Вторник, 28 октября 2025, 09:12 мск

Автобус перевернулся на трассе в Туве: 10 пострадавших

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Туве

В Туве рейсовый автобус с пассажирами перевернулся на трассе. В результате ДТП пострадали 10 человек. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Авария произошла в Пий-Хемском районе на 770 километре автодороги Р-257 «Енисей». По данным ведомства, 62-летний житель Кызыла, управляя микроавтобусом Toyota Hiace, «не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства».

Микроавтобус с 10 пассажирами, среди которых было четверо детей, направлялся из Абакана в Кызыл. После аварии в районную больницу доставили трех пассажиров. Семь человек обратились за медпомощью в Республиканскую больницу №1 в Кызыле. В травматологическом отделении остается 6-летний ребенок. Остальные пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Установлено, что у водителя имелись необходимые документы для перевозки пассажиров, в том числе имеется диагностическая карта о прохождении государственного техосмотра. «При осмотре микроавтобуса, нарушений, не соответствующих требованиям безопасности перевозок пассажиров, не выявлено. Состояние зимних нешипованных шин соответствует предъявляемым требованиям безопасности», – говорится в сообщении. Проведенное освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения дало отрицательный результат.

Кызыл, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

