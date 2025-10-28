Жительница Карачаево-Черкесии украла 1,8 млн рублей из-за сбоя в приложении банка

В Карачаево-Черкесия 48-летняя женщина воспользовалась сбоем в мобильном приложении банка и перевела сыну 1,8 млн рублей, которых у нее не было. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Клиентка банка обнаружила, что при переводе денег между счетами ее и сына средства фактически не списывались, но зачислялись на получательские карты. «Воспользовавшись этой уязвимостью, женщина совершила 212 незаконных транзакций, в результате которых на счета ее сына было зачислено свыше 1,8 млн рублей банковских средств», – говорится в сообщении.

Часть украденных денег женщина потратила на погашение кредита и другие личные траты. В момент задержания у нее изъяли 600 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Черкесск, Зоя Осколкова

