16-летняя пермячка родила ребенка, задушила и выкинула тело в окно

16-летняя жительница Пермского края родила ребенка и выкинула его в окно. Младенец погиб, а девушка теперь пойдет под суд.

Как сообщает пресс-служба СКР по Пермскому краю, в августе текущего года под окнами многоквартирного дома в Березниках было найдено тело младенца. Как установили следователи, 12 августа девушка 2009 года рождения дома родила девочку, задушила и сбросила тело с пятого этажа. Его нашли прохожие и сообщили в правоохранительные органы.

В ходе следствия девушка находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

Березники, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube