На Камчатке в онкодиспансере 167 пациентов заразились гепатитом

В онкологическом диспансере на Камчатке 167 пациентов заразились гепатитом B и C. Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов.

«По тем данным, которые уже есть по этой вспышке, заразились 167 человек, по данным Минздрава. Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором», – сказал глава региона на пресс-конференции.

Солодов отметил, что сейчас нет данных о том, сколько человек в итоге скончались от гепатита, так как многие пациенты проходили лечение от тяжелых заболеваний. В настоящее время продолжается работа по установлению основного источника и причин заражения. По его словам, все необходимое содействие оказывается.

О первых случаях стало известно в январе текущего года. После этого главу регионального минздрава Александра Гашкова отправили в отставку. По факту заражения людей расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

