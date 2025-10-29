Бриджит Макрон страдает от обвинений в том, что она мужчина

Дочь первой леди Франции Бриджит Макрон заявила во вторник в парижском суде, что ее мать теперь страдает от «глубокой тревоги» из-за ложных заявлений о ее поле.

41-летняя Тифен Озьер заявила, что для нее было важно дать показания на суде, на котором десять человек обвиняются в онлайн-преследовании 72-летней первой леди за распространение того, что прокуроры назвали «злонамеренными комментариями» о ее поле и сексуальной ориентации.

«Не проходит и недели, чтобы ее не преследовали, и ни один человек в ее личной или профессиональной жизни не упускает возможности выдвинуть эти обвинения», – сказала Озьер.

Она рассказала, как её матери приходится постоянно следить за тем, что она носит и как себя ведёт, опасаясь, что любое её изображение может быть «искажённым» и использовано в интернете. Кибербуллинг негативно сказался на психическом здоровье Брижит Макрон, сказал Озьер, добавив, что это «ухудшение» подтверждается медицинскими заключениями.

«Она читает твиты, которые ей показывают, но больше не хочет этого делать», – добавила Озьер.

Младшая из троих детей Брижит Макрон от первого брака с Андре-Луи Озьером рассказала, что нападения глубоко затронули и остальных членов семьи. Её мать в отчаянии от того, что «внуки слышат, что говорят», и «не знает, как это прекратить», – пояснила она.

Дело связано с жалобой, поданной адвокатом первой леди в августе 2024 года с обвинением в кибербуллинге, что привело к двум волнам арестов в феврале и марте 2025 года.

По словам прокурора, предварительное расследование выявило ряд утверждений о гендерной принадлежности и сексуальной ориентации Брижит Макрон, а также охарактеризовало разницу в возрасте между ней и президентом как «педофилию». Ожидается, что судебный процесс продлится два дня, и вердикт, вероятно, будет вынесен позднее.

Среди восьми мужчин и двух женщин, представших перед судом, – выборный чиновник, владелец галереи, IT-специалист, учитель, управляющий недвижимостью и владелец бизнеса. Все они в возрасте от 41 до 60 лет. BFMTV предоставил информацию об одном из обвиняемых: 41-летнем рекламном директоре Орельене Пуарсон-Атлане, который использует в социальных сетях псевдоним «Зои Саган». Его аккаунт в соцсетях, который впоследствии был заблокирован, стал объектом нескольких жалоб и часто связывается с теориями заговора.

В случае признания виновными обвиняемым грозит до двух лет лишения свободы.

Судебный процесс состоялся через три месяца после того, как Макрон и его жена подали иск о клевете из 22 пунктов американском штате Делавэр против праворадикальной подкастерши Кэндис Оуэнс в связи с утверждением, что Брижит Макрон может быть мужчиной.

В иске штата Делавэр утверждается, что Оуэнс транслировала»непрерывную кампанию клеветы против Макронов, которая длилась целый год».

В марте консервативный комментатор оживила теорию заговора в видеоролике на YouTube под названием «Первая леди Франции – мужчина?», говорится в жалобе.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

