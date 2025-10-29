В Рио-де-Жанейро полиция ведет борьбу с наркогруппировкой – погибло уже 64 человека

По меньшей мере 64 человека погибли в результате масштабной полицейской операции против организованной преступности в Рио-де-Жанейро во вторник, сообщили представители служб безопасности телеканалу CNN Brasil . Среди погибших – четверо бразильских полицейских, добавили официальные лица.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро сообщил журналистам на пресс-конференции, что в ходе рейда полиция изъяла «крупную партию наркотиков», сообщает Reuters. Власти также заявили в социальных сетях, что в ходе операции было изъято не менее 42 винтовок.

Клаудио Кастро назвал этот рейд «крупнейшей операцией в истории Рио-де-Жанейро».

Полицейские рейды в городе – обычное дело перед международными мероприятиями, а на следующей неделе в Рио пройдет крупная климатическая конференция – Всемирный саммит мэров C40.

На видео, опубликованном агентством Reuters во вторник, видны огромные столбы чёрного дыма, поднимающиеся из фавелы Алемао во время спецоперации. Фотографии Алемао, сделанные после инцидента, показали, что источником дыма были сгоревшие автомобили, из которых были сооружены баррикады.

Власти начали операцию, направленную на «борьбу с территориальной экспансией» преступной группировки «Командо Вермельо», добавило правительство Рио-де-Жанейро. Операция готовилась более года, в ней приняли участие более 2500 военнослужащих и гражданских полицейских.

По данным аналитического центра InSight Crime, «Командо Вермелью» – старейшая действующая преступная организация Бразилии. Её название, которое по-португальски означает «Красное командование», указывает на её происхождение как организации левых заключённых, созданной в период военной диктатуры, правившей в Бразилии до 1985 года.

С тех пор «Красное командование» превратилось в крупную транснациональную преступную группировку, занимающуюся наркоторговлей и вымогательством. По данным InSight Crime, в последние годы группировке пришлось столкнуться с эскалацией насилия со стороны государства и других преступных группировок.

По данным сообщения полиции Рио-де-Жанейро в социальных сетях, во вторник были арестованы по меньшей мере 81 человек.

По словам властей, во время рейда члены банды предположительно атаковали полицию с помощью беспилотника.

«В ответ преступники использовали беспилотники для нападения на сотрудников полиции в комплексе Пенья», – сообщило правительство штата Рио-де-Жанейро в сообщении на сайте X, поделившись видеозаписью, на которой, по всей видимости, запечатлен дрон, запускающий снаряд с неба.

«Несмотря на нападения, силы безопасности продолжают упорно бороться с преступностью», – добавило правительство штата.

«Вот масштаб проблемы, с которой мы столкнулись», – заявил Кастро в своём посте, прежде чем использовать термин, популярный среди лидеров, выступающих за жёсткую борьбу с преступностью в США и Латинской Америке. «Это уже не просто обычное преступление, это наркотерроризм», – пояснил он.

Кастро также попросил жителей пострадавших районов оставаться дома, пока проводится операция.

Во вторник Госдепартамент США рекомендовал туристам избегать северной части Рио, предупредив, что «продолжающиеся столкновения между полицией и преступными группировками привели к перебоям в движении транспорта во многих районах Северной зоны».

Вторничный рейд – не первый в фавеле Алемао в этом году. В январе полицейская операция закончилась пятью жертвами, а район был усеян похожими баррикадами из сгоревших автомобилей.

Рио-де-Жанейро

