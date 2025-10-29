В США в конфетах к Хэллоуину нашли иголки и булавки

Паника «накрыла» Техас всего за несколько дней до Хэллоуина – 15 октября в полицию несколько раз обращались родители, которые сообщали о находках швейных булавок в конфетах, подаренных их детям. Что их объединяло? Все они были на параде выпускников в Санта-Фе – ежегодном праздничном параде в центре города, посвящённом старшеклассникам.

«Сотрудники полиции Санта-Фе вчера вечером посетили как минимум три дома в городе и подтвердили наличие швейных булавок в конфетах, раздаваемых во время вчерашнего парада. В департамент также поступили звонки от других родителей города, которые сообщили, что обнаружили булавки в конфетах », – сообщило полицейское управление Санта-Фе социальных сетях.

О пострадавших не сообщалось, но уже начато расследование. Родителям настоятельно рекомендуется быть предельно бдительными. Большинство считает, что это преднамеренное действие, учитывая, что Хэллоуин в стране – важный праздник. «Всех, кто обнаружит подозрительные предметы или поддельные конфеты, просят позвонить в полицию», – добавили власти.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендует родителям: «научить детей не принимать – и особенно не есть – ничего, что не упаковано в коммерческие упаковки. Проверяйте лакомства в коммерческой упаковке на наличие признаков вскрытия, таких как необычный внешний вид или изменение цвета, крошечные отверстия или разрывы в упаковке. Выбросите всё, что выглядит подозрительно».

Санта-Фе, Елена Васильева

