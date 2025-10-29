На Ставрополье задержали агента Киева, готовившего теракт на объекте транспорта

ФСБ задержала жителя Ставропольского края, который планировал подрыв на объекте транспортной инфраструктуры региона по заданию украинских спецслужб.

По информации спецслужбы, 45-летний житель города Георгиевска через мессенджер Telegram сам установил контакт с представителем украинской террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины, после чего по указанию куратора осуществил фото- и видеосъемку объекта транспорта, который должен был стать целью теракта.

В октябре по заданию куратора мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и спрятал их в тайнике. При выдвижении к месту планируемого теракта с целью изучения местности он был задержан сотрудниками ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Суд заключил подозреваемого под стражу. «Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях агента украинских спецслужб признаков статей 275 (государственная измена) УК России», – сообщили в ФСБ.

