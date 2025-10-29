российское информационное агентство 18+

29 октября 2025

На Ставрополье задержали агента Киева, готовившего теракт на объекте транспорта

ФСБ задержала жителя Ставропольского края, который планировал подрыв на объекте транспортной инфраструктуры региона по заданию украинских спецслужб.

По информации спецслужбы, 45-летний житель города Георгиевска через мессенджер Telegram сам установил контакт с представителем украинской террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины, после чего по указанию куратора осуществил фото- и видеосъемку объекта транспорта, который должен был стать целью теракта.

В октябре по заданию куратора мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и спрятал их в тайнике. При выдвижении к месту планируемого теракта с целью изучения местности он был задержан сотрудниками ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Суд заключил подозреваемого под стражу. «Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях агента украинских спецслужб признаков статей 275 (государственная измена) УК России», – сообщили в ФСБ.

