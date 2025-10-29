В Сочи грабитель оставил на местах преступлений свои паспорт и смартфон

В Сочи поймали неудачливого грабителя. Мужчина оставил на одном из мест преступлений свой смартфон, а на другом – куртку с паспортом. Об этом сообщили в полиции.

23-летний уроженец Санкт-Петербурга совершил целую серию краж. Сначала он похитил из торгового павильона ноутбук стоимостью 100 тысяч рублей и обронил свой мобильный телефон.

После того, как мужчина сдал украденное в ломбард, он на улице выхватил смартфон у прохожего. Потерпевший успел схватить грабителя за одежду, но тот ускользнул, оставив куртку, в которой был паспорт.

Полицейским удалось быстро вычислить и поймать подозреваемого. Выяснилось, что он причастен к еще одной квартирной краже. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube