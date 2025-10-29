Около Минвод микроавтобус с детьми попал в ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Минераловодском округе Ставропольского края произошла дорожная авария с участием микроавтобуса, перевозившего детей. Как сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП один человек погиб, четверо несовершеннолетних доставлены в больницу.

ЧП произошло примерно в 14:50 местного времени на 334 километре федеральной автодороги «Кавказ». По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил наезд на тросовое ограждение, после чего произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом «Мерседес».

«В результате автоаварии на месте скончался водитель отечественной легковушки», – уточнили в ГАИ.

В момент автоаварии в микроавтобусе находились 18 детей, которые направлялись из села Крымгереевского Андроповского округа в сторону города Лермонтова. Четверо несовершеннолетних направлены в больницу.

Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается. Следственный комитет организовал проверку обстоятельств ДТП на предмет соответствия услуг по перевозке требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Минеральные Воды, Анастасия Смирнова

