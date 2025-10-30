Кризный лайнер уплыл без пассажирки – она осталась на острове и умерла

80-летняя пассажирка круизного лайнера, которая отправилась в 60-дневный роскошный тур вокруг Австралии, была найдена мертвой после того, как ее оставили на тропическом острове.

Пассажирка, имя которой не разглашается, была объявлена ​​властям в субботу вечером, когда проверка небольшого круизного лайнера Coral Adventurer подтвердила ее отсутствие на борту.

Ранее в субботу судно пришвартовалось на острове Лизард, курортном острове примерно в 30 километрах (19 милях) от побережья Квинсленда, известном своей природной красотой и роскошными условиями проживания.

Полиция Квинсленда подтвердила, что тело женщины было найдено на острове Лизард в воскресенье, и описала ее смерть как «внезапную и не вызывающую подозрений».

Но неясно, когда именно она умерла, и почему никто не заметил ее отсутствия на борту лодки, когда она отплывала от острова Лизард.

Австралийское управление по безопасности на море (AMSA) заявило, что его расследование будет включать «обстоятельства, по которым пассажир мог не быть учтен во время посадки на борт».

Согласно документам, судно Coral Adventurer, вмещающее 120 пассажиров и 46 членов экипажа, покинуло порт Кэрнс всего днем ​​ранее, 24 октября.

Остров Лизард был одной из первых остановок круиза стоимостью 80 000 австралийских долларов (50 000 долларов США), в ходе которого пассажиры проплывут по стране через ее северную оконечность Кейп-Йорк к побережью Западной Австралии.

Круизный оператор Coral Expeditions рекламирует остров Лизард как место, где пассажиры могут поплавать, заняться сноркелингом или совершить пеший поход к «Cook's Look» для просмотра панорамных видов.

Квинсленд, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube