Солдат ВС РФ убил мужчину и изнасиловал его жену в белгородском приграничье

В Белгородской области военнослужащий убил мужчину и изнасиловал его жену. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Военный напал на семейную пару в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. По данным местных СМИ, преступление было совершено в ночь на 29 октября. Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался рядовой ВС России Алексей Кострикин. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.«е» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 131 УК РФ (убийство и изнасилование).

По данным следствия, в октябре 2025 года Кострикин, находясь в Новой Таволжанке, совершил убийство владельца дома, затем изнасиловал его супругу и сбежал с места преступления.

Местонахождение Кострикина установили в считанные часы. Солдата задержал следователь военного следственного отдела СК РФ по Белгородскому гарнизону. В суд направлено ходатайство об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Белгород, Наталья Петрова

