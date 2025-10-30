Житель Ростова-на-Дону застрелил бывшую жену на рабочем месте и покончил с собой

В Ростове-на-Дону мужчина застрелил бывшую супругу в офисе на улице Большая Садовая, после чего совершил суицид. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Как уточняют СМИ, трагедия произошла в офисе компании «Россети Юг» днем 30 октября.

По предварительным данным, мужчина выстрелил в свою бывшую супругу на почве личных неприязненных отношений. «В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась. После этого мужчина свел счеты с жизнью», – отметили в СКР.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Убийца, как и его жертва, работал в «Россетях».

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

