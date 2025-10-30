В Бурятии поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде

В Бурятии поезд снес стоящий на железнодорожном переезде грузовик. Водитель госпитализирован. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Авария произошла на станции Кичера. Грузовой автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед движущимся грузовым поездом.

«Байкальской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», – говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Его госпитализировали в Нижнеангарскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

