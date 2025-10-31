Четыре человека погибли в аварии с грузовиком в Приамурье

В Амурской области четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП произошло на 1668-м километре автодороги «Чита – Хабаровск». Легковушка Toyota Ipsum столкнулась с фурой Volvo. «Водитель легкового автомобиля и его пассажиры погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал», – отметили в прокуратуре.

На месте работают экстренные службы и правоохранители.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

Благовещенск, Зоя Осколкова

