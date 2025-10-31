Ураган «Мелисса» стал самым мощным за последние 90 лет – скорость ветра достигала 300 км в час

Ураган «Мелисса» унес жизни 19 человек на Ямайке, сообщила в четверг вечером министр информации Дана Моррис Диксон, сообщают местные СМИ. «Число подтверждённых жертв теперь составляет 19, включая девять человек на западной оконечности острова», – сообщила министр. В то же время на Гаити власти сообщили о не менее чем 30 погибших.

Ураган «Мелисса» стал самым мощным из всех, обрушившихся на Ямайку за последние 90 лет. Во вторник он обрушился на Ямайку. Ему была присвоена 5-я категория – самая высокая по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигала 300 км/ч.

Москва, Елена Васильева

