В Новосибирске пенсионерка за рулем сбила пять человек на остановке

В Новосибирске пожилая женщина въехала на остановку и сбила пять человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло в Железнодорожного районе. Женщина 1949 года рождения, управляя автомобилем Ravon Nexia, выезжая из двора, перепутала педали газа и тормоза и совершила наезд на остановку общественного транспорта.

В результате травмы получили три женщины и два ребенка. Четверо пострадавших госпитализированы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Новосибирск, Зоя Осколкова

