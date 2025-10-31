В Новосибирске пенсионерка за рулем сбила пять человек на остановке

В Новосибирске пожилая женщина въехала на остановку и сбила пять человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло в Железнодорожного районе. Женщина 1949 года рождения, управляя автомобилем Ravon Nexia, выезжая из двора, перепутала педали газа и тормоза и совершила наезд на остановку общественного транспорта.
В результате травмы получили три женщины и два ребенка. Четверо пострадавших госпитализированы.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Новосибирск, Зоя Осколкова
