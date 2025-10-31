Жительница Омска ударила сестру ножом, чтобы доказать, что может ранить человека

В Омске женщина пострадала от рук собственной сестры. Та пыталась доказать, что способна ранить человека. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в доме на Нефтезаводской улице. Две родственницы 55 и 53 лет распивали алкоголь и смотрели фильм. На экране один персонаж напал с ножом на другого, между сестрами завязался спор.

Старшая утверждала, что ее сестра не способна ранить человека, тогда женщина схватила нож и ударила сестру в живот. Осознав содеянное, она вызвала скорую.

Пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Омск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube