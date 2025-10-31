На побережье в Темрюкском районе всплыли нефтепродукты

Сегодня утром на черноморском побережье Темрюкского района Краснодарского края обнаружены фрагменты нефтепродуктов.

Как сообщает региональный Оперативный штаб, незначительное загрязнение зафиксировано на четырех километрах береговой линии в районе поселка Волна и двух километрах – в районе поселка Веселовка, а также косе Тузла.

В работах по очистке берега задействованы около 55 человек – специалисты МЧС России и Кубань-СПАС, сотрудники администрации муниципалитета и волонтеры.

Темрюк, Анастасия Смирнова

