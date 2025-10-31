российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 31 октября 2025, 17:42 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На побережье в Темрюкском районе всплыли нефтепродукты

Фото из официального тг-канала Оперативного штаба Краснодарского края

Сегодня утром на черноморском побережье Темрюкского района Краснодарского края обнаружены фрагменты нефтепродуктов.

Как сообщает региональный Оперативный штаб, незначительное загрязнение зафиксировано на четырех километрах береговой линии в районе поселка Волна и двух километрах – в районе поселка Веселовка, а также косе Тузла.

В работах по очистке берега задействованы около 55 человек – специалисты МЧС России и Кубань-СПАС, сотрудники администрации муниципалитета и волонтеры.

Темрюк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Краснодарский край, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм,