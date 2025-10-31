В Сочи пожар в жилом доме охватил 600 кв. метров: пострадали четверо, в том числе три ребенка

Сегодня в Сочи произошел крупный пожар в мансарде жилого дома, в результате чего четверо человек, включая троих детей, были госпитализированы. Из здания были эвакуированы 100 человек, в том числе 20 детей. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.

По данным МЧС, сообщение о ЧП в жилом доме на улице Альпийская поступило в 12:52.

В 14:15 возгорание удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. В 14:57 пожар был ликвидирован.

В настоящее время в пункты временного содержания направлены 12 человек. Погибших нет.

