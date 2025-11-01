В Испании накрыли международную сеть по торговле «веселящим газом» и нелегальным табаком

Полиция Испании объявила в пятницу, что ликвидировала международную сеть по торговле закисью азота, широко известной как «веселящий газ», и контрабандным табаком.

Сотрудники полиции арестовали семерых подозреваемых и изъяли 5184 литра закиси азота на складе и в доме предполагаемого владельца грузовиков, используемых сетью в южной провинции Малага, говорится в заявлении полиции.

В заявлении также говорится, что более 2,5 миллионов контрабандных сигарет были изъяты в грузовике в провинции Аликанте (юго-восток), когда члены группировки разгружались.

Власти указали, что сеть, состоящая из граждан Испании и стран Восточной Европы, использовала законные поставки во Францию и другие европейские страны для перевозки газовых баллончиков и контрабандного табака.

Закись азота используется в медицине и стоматологии. Она вызывает чувство эйфории и расслабления, а молодежь использует ее для получения кайфа.

Органы здравоохранения предупреждают, что закись азота может вызывать неврологические нарушения, а в больших дозах – даже смерть. Несколько европейских стран ввели запреты или строгий контроль за использованием данной газовой смеси.

