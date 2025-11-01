Девочка после звонка аферистов ночью ушла из дома искать банкомат

В Кемерове 11-летняя девочка чуть не передала мошенникам 300 тысяч рублей. После телефонного общения с аферистами она ушла ночью из дома и отправилась искать банкомат, чтобы снять деньги с карт родителей и отдать злоумышленникам «ради спасения мамы и папы от уголовного дела», но ребенка вовремя остановили полицейские. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

По данным ведомства, прошедшей ночью девочка ушла из дома, взяв с собой банковские карты и мобильный телефон отца. О пропаже дочери сообщила ее мать около восьми часов утра. Полицейские установили, что школьница ушла из дома в четыре часа утра. Они нашли ее спустя шесть часов в одном из супермаркетов города.

Сотрудники полиции выяснили, что на телефон девочке позвонил неизвестный и сообщил, что ее родители якобы перечисляют деньги за границу, и в связи с этим против них возбудили уголовное дело. Мошенник убедил девочку, что избежать уголовного преследования можно, если снять все деньги со счетов и передать их «в надежные руки».

Школьница, следуя инструкциям злоумышленника, на протяжении недели тайно передавала данные банковских карт и сведения из телефонов мамы и папы. Дождавшись ночи, она взяла смартфон отца, банковские карты и вышла на улицу. На такси девочка отправилась в другой район города, где в банкомате сняла около 300 тысяч рублей, после чего она поехала на встречу с курьером. Именно в этот момент полицейские установили ее местонахождение и предотвратили передачу денег.

В настоящее время правоохранители устанавливают злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Кемерово, Наталья Петрова

