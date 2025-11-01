Хозяин турецкого отеля, где случился смертоносный пожар, получил пожизненный срок. С ним сядут еще 10 человек

Турецкий суд в пятницу приговорил владельца отеля на горнолыжном курорте и еще 10 человек к пожизненному заключению, признав их виновными в грубой халатности в связи с гибельным пожаром, охватившим территорию отеля, сообщило государственное агентство Anadolu.

Пожар в 12-этажном отеле Grand Kartal Hotel на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу вспыхнул 21 января во время зимних школьных каникул, в результате чего погибли 78 человек и 133 получили ранения. Среди жертв пожара оказались 34 ребёнка, приехавших на отдых с семьёй.

Суд признал владельца отеля Халита Эргуля, его жену, двух дочерей, управляющих отелем, заместителя мэра и заместителя начальника пожарной охраны виновными в халатности с «вероятным умыслом на убийство». Каждый из них был приговорён к пожизненному заключению за смерть детей и получил дополнительно 25 лет тюрьмы за гибель еще 44 взрослых.

Ожидалось, что обвиняемые, отрицающие свою ответственность за гибель людей, подадут апелляцию на это решение. После оглашения приговора зал суда разразился аплодисментами, а семьи приветствовали приговор, сообщает новостной канал Haberturk.

Катастрофа заставила испуганных гостей и персонал отеля выпрыгивать из окон или вылезать по простыням из охваченных дымом и пламенем номеров. Это вызвало шок по всей Турции, вызвав массовые призывы к ответственности за халатность и нарушения правил безопасности.

Члены семей и друзья жертв устраивали демонстрации возле здания суда во время каждого слушания, держа плакаты с портретами своих близких и требуя справедливости.

Согласно обвинительному заключению, пожар начался в 3:17 утра, когда искра от электрогриля воспламенила мусорный бак и разорвала шланг подачи сжиженного углеводородного газа, что привело к возгоранию. Персонал заметил пламя через семь минут, но в течение двух минут огонь вышел из-под контроля. Воздух из открытой двери ускорил распространение пламени, которое быстро охватило деревянный потолок.

В обвинительном заключении говорится, что неудовлетворительные меры безопасности, включая отсутствие дымоудаления, неисправную сигнализацию, недостаточную подготовку персонала и отсутствие спринклерных систем, привели к тому, что дым заполнил верхние этажи. Лестничные клетки и шахты лифтов действовали как дымоходы, а отсутствие аварийного освещения, указателей и запасных выходов помешало безопасной эвакуации 238 гостей отеля.

Отель впервые открылся в 1999 году, а с 2007 года им управляет компания Эргуля.

