Житель Херсонской области погиб во время обстрела

В Херсонской области один человек погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«80-летний мужчина погиб в ходе целенаправленного обстрела жилого сектора в Алешках, – написал губернатор в своем телеграм-канале. – В Великих Копанях пострадали 46-летняя женщина и 48-летний мужчина. Оба направлены на лечение в Скадовскую ЦРБ».

Кроме того, около 45 тысяч жителей 87 населенных пунктов остались без света из-за атак на объекты энергоинфраструктуры.

«Сейчас подача электричества в большинстве населенных пунктов восстановлена, ремонтные работы продолжаются», – добавил Сальдо.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube