В Дагестане произошло массовое отравление детей: возбуждено уголовное дело

В Казбековском районе Дагестана в течение нескольких дней десять детей с признаками кишечной инфекции обратились к врачам, шестеро из них госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.

В ведомстве отметили, что тяжелых случаев болезни нет. Причины и источник заражения устанавливаются специалистами Роспотребнадзора.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления жителей Казбековского района об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В ведомстве уточнили, что пострадавшие обратились в районную больницу с 31 октября по 1 ноября с признаками острой кишечной инфекции.

Махачкала, Анастасия Смирнова

