В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадали два человека

Два человека получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Удар пришелся на хутор Ленинаван Мясниковского района.

Из-за воздушной атаки загорелась легковая машина, повреждения получили два частных дома. По словам главы региона, пожар оперативно потушили. В нескольких соседних домах выбиты стекла. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

Как уточнил Слюсарь, за ночь в Ростовской области были уничтожены вражеские дроны в Ростове-на-Дону, Миллеровском, Тарасовском, Аксайском и Мясниковском районах.

В Первомайском районе Ростова-на-Дону из-за падения БПЛА повреждения получил металлический ангар, рядом загорелась сухая трава на площади 100 «квадратов», возгорание потушено, добавил губернатор. Кроме того, выбиты окна в одном из детсадов. По словам Слюсаря, никто не пострадал.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube