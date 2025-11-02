Обломки дронов ВСУ повредили танкер и нефтеналивной терминал в Туапсе

В порту Туапсе обломки беспилотников упали нефтеналивной танкер. В результате повреждена палубная надстройка, на судне возник пожар. Экипаж эвакуирован. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Повреждения также получили строения и инфраструктура терминала, добавили в оперштабе. В здании железнодорожного вокзала повреждено остекление.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Ночью сообщалось об отражении атаки украинских дронов на Туапсе. Как отмечалось в сообщении оперштаба, в результате падения БПЛА зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием. В поселке Сосновом Туапсинского округа обломки БПЛА повредили многоквартирный дом. Обломки дронов попали в третий этаж, в результате выбило стекла. Обошлось без пострадавших.

В Новороссийске, Сочи и Геленджике объявляли угрозу атаки БПЛА.

Добавим, что на фоне опасности атаки дронов приостанавливали работу аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи. Сейчас временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты, сообщила Росавиация.

