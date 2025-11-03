Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Херсонской области

Мирный житель стал жертвой атаки украинских беспилотников на Херсонскую область. Еще один мужчина пострадал, подорвавшись на сброшенной с БПЛА мины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«54-летний мужчина погиб в результате ударов БПЛА по частному сектору в Голой Пристани. В поселке городского типа Горностаевка на сброшенной с БПЛА мине подорвался 45-летний мужчина – с осколочными ранениями госпитализирован в Геническую ЦРБ», – написал глава региона в свеом телеграмм-канале.

Вражеским ударам также подверглись жилые кварталы в Алешках, Днепрянах, Каховке, Новой Каховке, Обрывке, Пролетарке и Песчановке, добавил Сальдо. Обошлось без пострадавших. Кроме того, по словам губернатора, в результате обстрелов в Раденске и Великих Копанях повреждены жилые дома и складское помещение, никто не пострадал.

Геническ, Наталья Петрова

