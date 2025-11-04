Нефтехимический завод в Стерлитамаке подвергся атаке дронов ВСУ

Промышленный комплекс Стерлитамака атаковали два беспилотника. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, оба дрона были сбиты силами Минобороны и службы безопасности предприятий.

«Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха», – написал глава республики в своем телеграм-канале.

Хабиров уточнил, что погибших и пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме.

Ранее сегодня администрация Стерлитамака сообщила о взрыве на нефтехимическом заводе. Отмечалось, что в результате инцидента частично обрушился цех водоочистки. По данным властей, в цехе работало пять человек, предварительно, никто не пострадал.

Уфа, Наталья Петрова

