Четверо детей и трое взрослых погибли на пожаре в Сургуте

Семь человек погибли при пожаре в двухэтажном дачном доме в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе. Среди жертв четверо детей. Об этом сообщило МЧС РФ. По данным властей города, спастись удалось трем человекам, один из них госпитализирован с ожогами.

Пожар произошел сегодня ночью на территории дачного кооператива «Прибрежный 1». Огонь полностью охватил дом на площади 72 «квадрата». К моменту прибытия пожарных уже обрушились кровля и межчердачное перекрытие.

«При разборе конструкций огнеборцы обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни», – сообщили в МЧС.

Как сообщили в администрации города, двум человекам удалось самостоятельно выбраться из горящего дома, еще один с ожогами доставлен в больницу.

Причина пожара и личности погибших устанавливается. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает региональное управление СК России. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Предположительно, огонь вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования, передает ТАСС.

Прокуратура Сургута проводит проверку по факту смертельного пожара. «В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц», – говорится в сообщении прокуратуры ХМАО-Югры.

Сургут, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

