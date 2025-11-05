Жителя Москвы задержали за работу на спецслужбу страны НАТО

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в государственной измене жителя Москвы. По данным ведомства, 37-летний мужчина передавал спецслужбе одной из стран НАТО информацию об оппозиционно настроенных россиянах для их склонения к сотрудничеству.

«Установлено, что россиянин инициативно установил контакт с представителем специальной службы одной из стран НАТО, которому передал анкетные данные и сведения в отношении ряда оппозиционно настроенных российских граждан для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству», – сообщает центр общественных связей ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ). Суд отправил фигуранта в СИЗО.

В ФСБ напомнили, что максимальным наказанием за госизмену является пожизненное лишение свободы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

