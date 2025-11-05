В Абакане более 30 человек получили ожоги глаз в кинотеатре

В Абакане 32 человека, включая 20 детей, получили ожоги глаз в кинотеатре из-за того, что один из сотрудников забыл выключить перед сеансом бактерицидные лампы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел в кинотеатре «Наутилус» в минувший понедельник. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На злополучный сеанс собрался полный малый зал. Все, кто был в зале, получили ожоги сетчатки.

Один из пострадавших сообщил телеграм-каналу SHOT, что глаза у посетителей начали сильно болеть спустя несколько часов после просмотра. Взрослым и детям потребовалась помощь врачей. Медицинская помощь была оказана оперативно, угрозы потери зрения ни у кого из пострадавших сейчас нет.

Прокуратура Абакана проводит проверку в связи с инцидентом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Надзорным ведомством будет дана оценка деятельности киноцентра по соблюдению требований законодательства в области обеспечения безопасности граждан, в том числе несовершеннолетних, сообщила прокуратура Хакасии.

Абакан, Наталья Петрова

