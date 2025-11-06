Житель Волгограда погиб в результате атаки украинских дронов

В Волгограде в результате ночной атаки украинских беспилотников погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его данным, дрон ударил по 24-этажному жилому дому по улице Гаря Хохолова. «В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет», – сообщил глава региона. В многоэтажке повреждены балконы, в близрасположенных домах выбиты стекла.

Также в ряде районов Волгограда повреждено остекление в жилых домах, повреждения получили автомобили.

«В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе», – добавил Бочаров, отметив, что пожарные службы оперативно приступили к ликвидации возгорания.

Глава региона также отметил, что мэрии Волгограда поручено подготовить пункт временного размещения в лицее №10 для обеспечения безопасности жителям в случае работы саперов.

В соседней Ростовской области ночью средства ПВО отразили атаку вражеских дронов в Аксайском, Мясниковском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.

Волгоград, Наталья Петрова

