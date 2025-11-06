В Японии военные отлавливают и уничтожают диких медведей, нападающих на людей

Япония направила войска для сдерживания волны нападений медведей, терроризирующих жителей горного региона в северной префектуре Акита.

Сообщения о встречах с бурыми и гималайскими медведями, порой со смертельным исходом, поступают практически ежедневно в преддверии сезона спячки, когда медведи ищут пропитание. Их замечали возле школ, железнодорожных вокзалов, супермаркетов и курортов с горячими источниками.

По данным Министерства окружающей среды, в период с апреля по конец октября в результате нападений медведей по всей Японии пострадали более 100 человек и не менее 12 погибли.

Вторжение растущей популяции медведей в жилые районы происходит в регионе с быстро стареющим и сокращающимся населением, при этом мало кто обучен охотиться на этих животных.

По оценкам правительства, общая популяция медведей превышает 54 000 особей.

Министерство обороны и префектура Акита подписали в среду соглашение о размещении солдат, которые будут устанавливать ловушки с едой, перевозить местных охотников и помогать избавляться от мертвых медведей.

Чиновники заявляют, что солдаты не будут использовать огнестрельное оружие для отстрела медведей.

«Каждый день медведи вторгаются в жилые районы региона, и их влияние расширяется, – сообщил журналистам заместитель главного секретаря Фумитоси Сато. – Решение проблемы с медведями – дело неотложное».

Операция началась в лесной местности города Казуно, где было зафиксировано несколько случаев появления медведей и получения травм от них.

Министр обороны Синдзиро Коидзуми заявил во вторник, что миссия по борьбе с медведями направлена на обеспечение безопасности повседневной жизни людей, однако главная задача военнослужащих – национальная оборона, и они не могут оказывать неограниченную поддержку в борьбе с медведями. По его словам, министерство не получало запросов от других префектур о предоставлении военной помощи в связи с проблемой медведей.

По данным местных властей, в префектуре Акита, население которой составляет около 880 000 человек, с мая медведи напали более чем на 50 человек, в результате чего погибло по меньшей мере четверо. К примеру, пожилая женщина, отправившаяся в лес за грибами, была найдена мертвой в результате нападения хищника, произошедшего в минувшие выходные в городе Юдзава. Еще одна пожилая женщина в городе Акита погибла после встречи с медведем во время работы на ферме в конце октября.

Во вторник в городе Акита напал и ранил разносчика газет.

В среду жительница города Акита заметила двух медведей на хурме в своём саду. Она находилась дома и снимала медведей на видео, пока они бродили вокруг около 30 минут.

Она рассказала местному телеканалу, что в какой-то момент медведи захотели войти в комнату, в которой она находилась, и она отошла от окна.

Заброшенные кварталы и сельскохозяйственные угодья с хурмой или каштанами часто привлекают медведей в жилые районы. По словам экспертов, найдя еду, медведи возвращаются снова и снова.

Эксперты утверждают, что одной из причин растущей проблемы является старение и сокращение численности населения в сельских районах Японии.

По их словам, медведи не находятся под угрозой исчезновения и их необходимо отстреливать, чтобы держать популяцию под контролем.

Местные охотники стареют и уже не привыкли к охоте на медведей. Эксперты считают, что полиция и другие органы власти должны быть обучены помогать в отстреле хищников.

На прошлой неделе правительство создало целевую группу, которая должна к середине ноября разработать официальный план реагирования на нашествие медведей.

Чиновники рассматривают возможность проведения исследований популяции медведей, использования средств связи для оповещения о медведях, а также внесения изменений в конструкцию охотничьих ружей.

По данным министерства, отсутствие профилактических мер в северных регионах привело к увеличению популяции медведей.

Токио, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube