Четыре человека травмированы после столкновения автобуса с поездом в Хабаровске

В Хабаровске в результате ДТП с участием поезда и рейсового автобуса пострадали четыре человека. Об этом сообщила Госавтоинспекция Хабаровского края. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия на железной дороге.

По предварительным данным правоохранителей, сегодня в 12:44 по местному времени автобус маршрута №40 проехал на запрещающий сигнал семафора на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды и столкнулся с поездом.

В автобусе находились три пассажира, среди них ребенок, и водитель, все получили травмы и доставлены в больницы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии уточняются. Движение транспорта в месте ДТП временно перекрыто.

В пресс-службе Дальневосточной железной дороги сообщили, что авария произошла на путях необщего пользования по направлению к ТЭЦ-3. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Отмечается, что после ДТП схода подвижного состава с путей не произошло. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение пассажирских составов авария не повлияла.

По факту ДТП проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Телеграм-канал Amur Mash уточняет, что в числе пострадавших годовалый ребенок. Отмечается, что 40-й маршрут обслуживает компания «АТП Владивосток», чей головной офис находится в Дальнегорске Приморского края. По данным канала, в 2025 году предприятие получило множество предостережений, в том числе по 40-му маршруту. В сентябре водители предприятия попадались на смене пути следования. Кроме того, водители выполняли не все рейсы, а данные о местоположении транспорта в систему навигации практически не передаются.

Обновлено. За рулем автобуса, по информации Mash, был гражданин Киргизии. Иностранец работал в транспортной компании с апреля этого года.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

